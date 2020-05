Coronavirus e drive in, dal cinema alla celebrazione religiosa in macchina: l’idea che arriva dall’Olanda (Di lunedì 4 maggio 2020) L’arrivo del Coronavirus ha cambiato le nostre vite e le nostre abitudini, impedendoci di fare cose che prima facevamo regolarmente. Come andare in Chiesa (nel caso dei credenti praticanti). E allora ecco che si pensa all’idea della Messa drive-in A causa del Coronavirus, anche il mondo delle celebrazioni religiose ha dovuto mutare i suoi orizzonti … L'articolo Coronavirus e drive in, dal cinema alla celebrazione religiosa in macchina: l’idea che arriva dall’Olanda NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus Bari - da oggi apre il McDonald’s ma solo con il servizio Mc Drive

Carlo Verdone/ "Coronavirus? Il drive in lo capivo quando c'erano le decappottabili"

Giordano Bruno Guerri : "Drive-in al Vittoriale"/ "Coronavirus come peste del 1300" (Di lunedì 4 maggio 2020) L’arrivo delha cambiato le nostre vite e le nostre abitudini, impedendoci di fare cose che prima facevamo regolarmente. Come andare in Chiesa (nel caso dei credenti praticanti). E allora ecco che si pensa all’idea della Messa-in A causa del, anche il mondo delle celebrazioni religiose ha dovuto mutare i suoi orizzonti … L'articoloin, dalin: l’idea che arriva dall’Olanda NewNotizie.it.

repubblica : La chiesa come un drive-in: i fedeli restano in auto - ilquotidiano1 : La chiesa come un drive-in: i fedeli restano in auto durante la messa - sumaistu47 : Questa è una bella idea: confessare le coppie che stanno trombando in auto. - giovannaconfal4 : RT @fabiobellentani: Coronavirus, la chiesa diventa drive-in: a Copenaghen i fedeli restano in auto - FRANCESC0PAGANO : RT @repubblica: La chiesa come un drive-in: i fedeli restano in auto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus drive Il coronavirus secondo padre Vincent il sacerdote del confessionale drive-in Corriere della Sera Coronavirus e fase 2, a Roma la metro fa paura. Code alla stazione centrale di Milano

Primo giorno di allentamento delle misure del lockdown: nella fase 2 dell’emergenza coronavirus sono 4.4 milioni i cittadini che tornano oggi a lavoro nelle varie città d’Italia. Alle 9 di stamattina ...

Parma, 5 casi in più e un decesso. Migliorano i dati in tutta l'Emilia-Romagna

Nelle ultime 24 ore 166 casi in più in regione e 28 morti. Salgono a 197.075 i tamponi effettuati (+4.940). In diminuzione i ricoverati nei reparti Covid (- 36) Continuano a migliorare i dati (relativ ...

Primo giorno di allentamento delle misure del lockdown: nella fase 2 dell’emergenza coronavirus sono 4.4 milioni i cittadini che tornano oggi a lavoro nelle varie città d’Italia. Alle 9 di stamattina ...Nelle ultime 24 ore 166 casi in più in regione e 28 morti. Salgono a 197.075 i tamponi effettuati (+4.940). In diminuzione i ricoverati nei reparti Covid (- 36) Continuano a migliorare i dati (relativ ...