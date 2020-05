Ciclista travolto e ucciso in Via di Boccea: fermato un 35enne, in corso accertamenti (Di lunedì 4 maggio 2020) A seguito delle indagini svolte dalla Polizia Locale di Roma Capitale sull’incidente mortale avvenuto sabato sera in via di Boccea, dove ha perso la vita un Ciclista di 56 anni, gli agenti del Comando Generale e del Gruppo Montemario hanno individuato come presunto responsabile un uomo di 35 anni che è stato accompagnato presso gli uffici di via della Consolazione. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Ciclista travolto e ucciso in Via di Boccea: fermato un 35enne, in corso accertamenti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 maggio 2020) A seguito delle indagini svolte dalla Polizia Locale di Roma Capitale sull’incidente mortale avvenuto sabato sera in via di, dove ha perso la vita undi 56 anni, gli agenti del Comando Generale e del Gruppo Montemario hanno individuato come presunto responsabile un uomo di 35 anni che è stato accompagnato presso gli uffici di via della Consolazione. Sono inper ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.in Via diun, insu Il Corriere della Città.

