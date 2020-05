Campania, calano i malati. Minimo numero ricoverati in rianimazione (Di lunedì 4 maggio 2020) 4 maggio – La Unità di Crisi della Regione Campania comunica, alle ore 17 del 4 maggio, il numero di 366 morti ossia, per il secondo giorno consecutivo, un aumento di due decessi. Oggi il totale dei guariti ammonta a 1.421 (+27). L’incremento giornaliero di positivi porta il totale a 4.498, con 2.711 attualmente positivi (-15). Di questi ultimi cala ancora da 455 a 438 il totale dei ricoverati con sintomi. Cala sensibilmente (-6) il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive per un totale di posti-letto occupati di 24 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 90.543, rispetto ad ieri sono 4.045 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 5; Salerno di 0, Avellino di 0, Caserta di 0; Benevento di 3. Campania, calano i malati. Minimo numero ricoverati in rianimazione La Denuncia. Leggi su ladenuncia Coronavirus - contagi al minimo in Campania ma calano anche i tamponi

Per la prima volta dal 10 aprile scorso scende sotto le 100mila unità il numero degli attualmente positivi al coronavirus: ad oggi, i malati nel Paese sono 99.980 con un calo di 199 unità (ieri erano ...

