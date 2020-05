Calcio | Damiano Tommasi | “Entro l’8 maggio possibili novità sul protocollo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 maggio 2020) In una diretta su Facebook il presidente dell’Assocalciatori,, ha commentato l’attesa, sempre più spasmodica per il mondo del, del protocollo medico che permetterà la ripresa degli allenamenti. Già in settimana, entro venerdì 8, dovrebbero esserci delle novità al riguardo. Così: “Siamo tutti in attesa di questo benedetto protocollo sanitario per la ripresa completa dell’attività. Non è stato ancora validato e non sappiamo ad oggi quali siano le criticità. Sicuramente una delle criticità da affrontare è quella della gestione del gruppo squadra in presenza di un caso di positività al coronavirus”. Prosegue il presidente dell’Assocalciatori: “Siamo in attesa, so che la Federsi deve interfacciare col Comitato ...