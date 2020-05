Cairo: «In Lega c’è unità ma bisogna capire se si potrà proseguire» (Di lunedì 4 maggio 2020) Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato di Superga e della ripresa agli allenamenti. Le ultimissime notizie Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto su Radio Anch’io su Radio Rai nel giorno dell’anniversario della tragedia del Grande Torino per parlare della commemorazione e anche del futuro del calcio italiano. SUPERGA – «Abbiamo l’autorizzazione del prefetto e andremo velocemente a Superga per deporre un mazzo di fiori. Stiamo vivendo un momento particolare. Ai tempi del Grande Torino, la guerra era appena finita, ora siamo in piena pandemia che non è una guerra ma ha sconvolto la nostra vita. Il Grande Torino diede un senso di rivincita, il popolo italiano si unì, c’era un affetto particolare». RITORNO ALLENAMENTI – «Tutti stanno valutando se è possibile ripartire e questa ... Leggi su calcionews24 "Metodo cinese". Urbano Cairo stavolta scende in campo : che assist a Lega e Fontana (Di lunedì 4 maggio 2020) Il presidente del Torino, Urbano, ha parlato di Superga e della ripresa agli allenamenti. Le ultimissime notizie Urbano, presidente del Torino, è intervenuto su Radio Anch’io su Radio Rai nel giorno dell’anniversario della tragedia del Grande Torino per parlare della commemorazione e anche del futuro del calcio italiano. SUPERGA – «Abbiamo l’autorizzazione del prefetto e andremo velocemente a Superga per deporre un mazzo di fiori. Stiamo vivendo un momento particolare. Ai tempi del Grande Torino, la guerra era appena finita, ora siamo in piena pandemia che non è una guerra ma ha sconvolto la nostra vita. Il Grande Torino diede un senso di rivincita, il popolo italiano si unì, c’era un affetto particolare». RITORNO ALLENAMENTI – «Tutti stanno valutando se è possibile ripartire e questa ...

