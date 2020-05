Barbara D’Urso manda in onda conversazioni private di Nina Moric, lei sbotta: “Di pessimo gusto” (VIDEO) (Di lunedì 4 maggio 2020) Ieri, domenica 3 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Live, non è la D’Urso. Nella seconda parte della trasmissione, dopo aver ampiamente parlato dell’emergenza sanitaria, Barbara D’Urso ha intervistato Nina Moric. La modella ha deciso di presenziare in studio per rispondere alle dichiarazioni fatte dal suo ex Luigi Favoloso in occasione della precedente puntata. La donna, però, è apparsa alquanto ostile nei confronti della conduttrice, cosa che ha generato un po’ di caos. Nina Moric non gradisce la scelta di Barbara D’Urso Durante la diretta di ieri del programma domenicale, Barbara D’Urso e Nina Moric hanno avuto qualche piccolo screzio. Tutto è cominciato nel momento in cui la conduttrice ha mandato in onda il contenuto di alcune conversazioni intercorse tra la modella e il suo ex Luigi Favoloso. In tali ... Leggi su kontrokultura Paola Perego - il brutto sgarro a Barbara D’Urso : il gesto velenoso verso Live

Live – Non è la D’Urso : Barbara D’Urso è un film horror?

Marco Carta diserta Live Non è la D’Urso - Barbara : “C’è stato un problema” (Di lunedì 4 maggio 2020) Ieri, domenica 3 maggio, è andata inuna nuova puntata di Live, non è la D’Urso. Nella secparte della trasmissione, dopo aver ampiamente parlato dell’emergenza sanitaria,D’Urso ha intervistato. La modella ha deciso di presenziare in studio per rispondere alle dichiarazioni fatte dal suo ex Luigi Favoloso in occasione della precedente puntata. La donna, però, è apparsa alquanto ostile nei confronti della conduttrice, cosa che ha generato un po’ di caos.non gradisce la scelta diD’Urso Durante la diretta di ieri del programma domenicale,D’Urso ehanno avuto qualche piccolo screzio. Tutto è cominciato nel momento in cui la conduttrice hato inil contenuto di alcuneintercorse tra la modella e il suo ex Luigi Favoloso. In tali ...

matteosalvinimi : Amici, tra poco sarò in diretta da Barbara D'Urso. Se vi va, vi aspetto alle 21.40 su Canale 5! #noneladurso… - matteosalvinimi : Ora in diretta da Barbara d’Urso su Canale 5. #noneladurso ?? LIVE ?? - CarloCalenda : Andrei volentieri da Barbara D’Urso se mi invitasse. Credo che occorra usare tutte le opportunità per parlare ai ci… - KontroKulturaa : Barbara D'Urso manda in onda conversazioni private di Nina Moric, lei sbotta: 'Di pessimo gusto' (VIDEO) - - mdipatrizi5 : RT @danoris2110: Salvini e Brosio da Barbara D'Urso, non sapevo che ora si esibissero in coppia. -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso “Ma che hai fatto alla faccia”? Barbara D'Urso irriconoscibile Foto Zazoom Blog