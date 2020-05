Usa | Pompeo | Il Coronavirus arriva dal laboratorio di Wuhan | ci sono le prove

TgLa7 : #coronavirus, #Pompeo: il virus arriva dal laboratorio di Wuhan 'Ci sono numerose prove', dice il segretario di St… - MediasetTgcom24 : Usa, Pompeo: 'Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan, ci sono prove' #coronavirus - marcomassarotto : @SecPompeo marca *strettissimo* la Cina. Servono per i virus stesse garanzie, accesso, trasparenza del nucleare.… - intoccabile_l : RT @MediasetTgcom24: Usa, Pompeo: 'Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan, ci sono prove' #coronavirus - afrodite1969 : RT @MediasetTgcom24: Usa, Pompeo: 'Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan, ci sono prove' #coronavirus -

Usa Pompeo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Usa Pompeo