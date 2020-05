UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntate dal 4 all’8 maggio 2020 (Di domenica 3 maggio 2020) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 4 a venerdì 8 maggio 2020:Leggi anche: PROFILING, anticipazioni episodi di domenica 3 maggio su GIALLOFranco deve trovare un modo per dire a Nunzio della partenza di suo nonno, intanto Alfonso organizza la sua vendetta contro il nipote di Vintariello. Greta si prepara a fuggire con Ferdinando, ciò mentre Roberto Ferri e Marina sono in procinto di far scattare la loro trappola. Deciso a non sottostare al ricatto di Virgilio, Guido chiede aiuto ad Andrea… Guido tenta di smascherare Virgilio ma le cose vanno sempre peggio. Cresce il feeling tra Niko e Micaela, nel frattempo Manuela capisce che il giovane non gli è indifferente. Nunzio ha fatto una nuova e pericolosa conoscenza e adesso sta per vivere un momento molto importante. Marina usa ancora Ferdinando per far ... Leggi su tvsoap Un Posto al Sole - anticipazioni dal 4 all'8 maggio : Nunzio nei guai

Un Posto al Sole : chi è Viola (Ilenia Lazzarin) - carriera e vita privata

Un Posto al Sole - Lello Giulivo a Tv Soap : “Il ruolo di Mariano Tregara mi diverte” (Di domenica 3 maggio 2020)settimanaliUnalda lunedì 4 a venerdì 8:Leggi anche: PROFILING,episodi di domenica 3su GIALLOFranco deve trovare un modo per dire a Nunzio della partenza di suo nonno, intanto Alfonso organizza la sua vendetta contro il nipote di Vintariello. Greta si prepara a fuggire con Ferdinando, ciò mentre Roberto Ferri e Marina sono in procinto di far scattare la loro trappola. Deciso a non sottostare al ricatto di Virgilio, Guido chiede aiuto ad Andrea… Guido tenta di smascherare Virgilio ma le cose vanno sempre peggio. Cresce il feeling tra Niko e Micaela, nel frattempo Manuela capisce che il giovane non gli è indifferente. Nunzio ha fatto una nuova e pericolosa conoscenza e adesso sta per vivere un momento molto importante. Marina usa ancora Ferdinando per far ...

emma26443136 : RT @needbef_: a quest’ora saremmo ancora tutte in fila, in ansia, sotto il sole, con una voglia matta di entrare, correre, prendere il nost… - needbef_ : a quest’ora saremmo ancora tutte in fila, in ansia, sotto il sole, con una voglia matta di entrare, correre, prende… - gsoricaro : RT @italia_nel_caos: #Roma! Nei pressi di Colle del sole vivere con i #Rom diventa più che impossibile! La gente del posto e costretta a ri… - cicciagatta : RT @italia_nel_caos: #Roma! Nei pressi di Colle del sole vivere con i #Rom diventa più che impossibile! La gente del posto e costretta a ri… - Dida_ti : RT @zairah89: Eccoci! Facci posto, oh sole! A noi due e ad una rosa. Fra il mio seno e il petto forte che amo, sta una rosa, sola. Oh sole,… -