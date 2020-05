Un bizzarro glitch di Call of Duty | Modern Warfare trasforma il gioco in uno sparatutto

(Di domenica 3 maggio 2020) Un giocatore diofè recentemente incappato in unche gli ha permesso di giocare...in terza persona.Come sappiamo, inofnon è mai possibile giocare in terza persona, dato che si tratta di una serie strettamente FPS. Tuttavia, l'utente di Reddit Tkade14 è riuscito a negare questo dogma, dopo unattivato durante una revitalizzazione.Come potete vedere nel video pubblicato dal giocatore, Tkade14 sta girando nella mappa Shoot House, nella modalità Survival esclusiva PS4, eliminando i nemici della CPU con un coltello, tutto in terza persona. Ironicamente, nonostante qualche evidente magagna, quello che vediamo non è per niente malvagio: i movimenti sono fluidi e la telecamera si trova in un'ottima posizione, seguendo il giocatore senza troppi problemi. Purtroppo, questo cambio inaspettato ...

Eurogamer_it : Un bizzarro glitch di #CallOfDutyModernWarfare trasforma il gioco in uno sparatutto in terza persona. -

Ultime Notizie dalla rete : bizzarro glitch

Eurogamer.it

Un giocatore di Call of Duty: Modern Warfare è recentemente incappato in un bizzarro glitch che gli ha permesso di giocare...in terza persona. Come sappiamo, in Call of Duty non è mai possibile giocar ...Nel mondo del battle royale di Call of Duty Warzone è stato scoperto un nuovo e particolare bug che trasforma l'arma in un cane.