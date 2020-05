The Last of Us Parte II e i suoi leak saranno discussi dopo il lancio, parola di Neil Druckmann (Di domenica 3 maggio 2020) Nel caso vi siate persi uno degli eventi più sconvolgenti dell'industria videoludica negli ultimi anni, vi rinfreschiamo la memoria: in questi giorni sono stati pubblicati, con grande stupore generale, dei colossali leak per The Last of Us Parte II, uno dei giochi più attesi dell'intera generazione PS4.Questi leak coprono l'intero gioco e svelano dei plot twist e delle scelte narrative, alcune di esse veramente radicali, che stanno facendo molto discutere online. Ovviamente, gli sviluppatori di Naughty Dog e Sony non l'hanno presa benissimo, anche se, in un primo momento, si pensava che tali leak fossero stati diffusi da un dipendente ND, stanco di dover subire interminabili ore di crunch senza esser pagato, per poi vedere il gioco rimandato a data da destinarsi per colpa del coronavirus, prolungando così di chissà quanto lo straordinario non retribuito.In ... Leggi su eurogamer The Last of Us non deluderà nella serie TV HBO ma per Troy Baker il videogioco sarà sempre l'esperienza definitiva

Troy Baker è fiducioso nella serie HBO di The Last of Us - ma il videogioco sarà sempre l'esperienza definitiva

The Last of Us Part II : Sony ha identificato i responsabili dei leak. Non fanno parte di Naughty Dog o di Sony (Di domenica 3 maggio 2020) Nel caso vi siate persi uno degli eventi più sconvolgenti dell'industria videoludica negli ultimi anni, vi rinfreschiamo la memoria: in questi giorni sono stati pubblicati, con grande stupore generale, dei colossaliper Theof UsII, uno dei giochi più attesi dell'intera generazione PS4.Questicoprono l'intero gioco e svelano dei plot twist e delle scelte narrative, alcune di esse veramente radicali, che stanno facendo molto discutere online. Ovviamente, gli sviluppatori di Naughty Dog e Sony non l'hanno presa benissimo, anche se, in un primo momento, si pensava che talifossero stati diffusi da un dipendente ND, stanco di dover subire interminabili ore di crunch senza esser pagato, per poi vedere il gioco rimandato a data da destinarsi per colpa del coronavirus, prolungando così di chissà quanto lo straordinario non retribuito.In ...

yeripurp : RT @pastelcoralsea: THE LAST ONE SHSJSNSJSKAIAIS - Culturamente1 : The Last Dance: recensione in anteprima del 5° e 6° episodio - Asgard_Hydra : The Last of Us 2, Sony proibisce la discussione degli spoiler su YouTube? - Eurogamer_it : #TheLastOfUsParteII e i suoi leak saranno discussi dopo il lancio, parola di Neil Druckmann. - pastelcoralsea : THE LAST ONE SHSJSNSJSKAIAIS -