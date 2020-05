Spadafora gela la Serie A | Ripresa del campionato? Per ora non se ne parla

(Di domenica 3 maggio 2020) «Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e delladelper ora...

globalistIT : - ForzAzzurri1926 : IL MINISTRO GELA TUTTI CON UN POST SU FACEBOOK > > > - infoitsport : Spadafora gela la serie A: ripresa del campionato complicata. Ma poi apre a palestre e sport di base - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: Calcio sempre più vicino al Game Over? Il dibattito in diretta ?? #spadafora #seriea #calcio #campionato #allenamenti #… - infoitsport : Calcio: il Ministro Spadafora gela la Lega di A: 'Penserei alla nuova stagione' -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora gela

Gazzetta del Sud

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha placato le discussioni attorno alla ripartenza del calcio affermando: "Leggo cose strane in giro, ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto ...«Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del campionato per ora ...