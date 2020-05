Solo nel 2030 torneremmo al livello di Pil pre-crisi del 2007, dice Salvini (Di domenica 3 maggio 2020) "La recessione causata dal Covid-19 sarà la più grave nell'intera storia dell'Italia unita, a parte la seconda guerra mondiale, Solo nel 2030 torneremmo al livello di Pil pre-crisi" del 2007. Ne è convinto Matteo Salvini. "È importante muoversi in fretta, ma anche nella direzione giusta - sostiene il segretario leghista in un intervento sul 'Sole 24 ore' - Le parole chiave dovranno quindi essere libertà e responsabilità. Cittadini e imprese hanno bisogno di uno Stato che li lasci liberi di agire all'interno di un quadro delineato da poche regole chiare". "È il contrario di quanto abbiamo visto finora", aggiunge, chiedendo che "la cultura del sospetto vada sostituita con quella della trasparenza". "Solo così sarà possibile attivare rapidamente le grandi opere infrastrutturali. Agli occhiuti controlli ... Leggi su agi Che giorno è oggi? Solo uno un più di ieri nel tempo del coronavirus

Coronavirus - allarme contagio in una residenza per disabili : 130 positivi - nel paese erano stati solo 114 in due mesi

“Sai fare solo questo!”. Sonia Bruganelli - non c’è pace : la nuova foto scatena la bufera (Di domenica 3 maggio 2020) "La recessione causata dal Covid-19 sarà la più grave nell'intera storia dell'Italia unita, a parte la seconda guerra mondiale,nelaldi Pil pre-" del. Ne è convinto Matteo. "È importante muoversi in fretta, ma anche nella direzione giusta - sostiene il segretario leghista in un intervento sul 'Sole 24 ore' - Le parole chiave dovranno quindi essere libertà e responsabilità. Cittadini e imprese hanno bisogno di uno Stato che li lasci liberi di agire all'interno di un quadro delineato da poche regole chiare". "È il contrario di quanto abbiamo visto finora", aggiunge, chiedendo che "la cultura del sospetto vada sostituita con quella della trasparenza". "così sarà possibile attivare rapidamente le grandi opere infrastrutturali. Agli occhiuti controlli ...

LorePelle7 : Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta: non solo per ragioni sportive ma… - fattoquotidiano : Covid, l’Europa unita non esiste nemmeno nel calcio: Francia, Belgio e Olanda si fermano, la Germania pronta a part… - FerdiGiugliano : L’indice R_t ormai decide delle nostre vite. A questo punto c’è bisogno di: 1) Trasparenza su come sia calcolato 2)… - Camilizer120901 : RT @psychosaru: Alla Gaia che aveva paura di non meritarselo tutto questo amore voglio solo dire che ancora non ha visto niente e che la su… - Michele36764142 : RT @Mettius87: Ancora ricordo quando i 2 porci siciliani si alternavano a riempirmi il culo ....... vieni nel mio onlyfans -

Ultime Notizie dalla rete : Solo nel Solo nel 2030 torneremmo al livello di Pil pre-crisi del 2007, dice Salvini AGI - Agenzia Italia Angela Nasti è ritornata single? Solo adesso spunta fuori la verità

L’ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti ha raccontato tutta la verità su se è ritornata single o se è ancora fidanzata con Kevin Bonifazi. La verità di Angela Nasti: è davvero single. Fonte Foto ...

3 maggio, la rivoluzione russa

Il 3 maggio del 1999 Evgeny Kafelnikov, 25enne originario di Sochi, divenne n.1 della classifica mondiale: era il primo giocatore russo nella storia a riuscire in una tale impresa. La salita al trono ...

L’ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti ha raccontato tutta la verità su se è ritornata single o se è ancora fidanzata con Kevin Bonifazi. La verità di Angela Nasti: è davvero single. Fonte Foto ...Il 3 maggio del 1999 Evgeny Kafelnikov, 25enne originario di Sochi, divenne n.1 della classifica mondiale: era il primo giocatore russo nella storia a riuscire in una tale impresa. La salita al trono ...