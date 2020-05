Roma | cadavere di un uomo | con gravi ustioni | ritrovato sul balcone di casa

(Di domenica 3 maggio 2020) Dramma questa mattina a, dove ildi unè statocarbonizzato suldi un appartamento. Al momento gli inquirenti seguono tutte le piste.su unIl drammatico ritrovamento è avvenuto suldi uno stabile in via Fani, zona Balduina,. A dare la notizia ai carabinieri sarebbe stato un vicino che ha visto i resti. Sul posto, oltre le forze dell’ordine, sono giunti anche gli agenti del RIS, il medico legale, il ministero di turno e i vigili del fuoco, che hanno raggiunto l’abitazione con l’autoscala. Le generalità della vittima non sono state rese note, ma gli inquirenti sono convinti che si tratti del residente dell’appartamento, che viveva con una donna. Un rogo nell’appartamento Stando a quanto emerso da un primo esame, lesul corpo ...

