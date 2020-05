Profiling | domenica 3 maggio nona e decima puntata su Giallo

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 3 maggio 2020)due nuove puntate sue in streaming su DPlay – Le Anticipazioni Penultimo appuntamento della sesta stagione del poliziesco più amato del canale del gruppo Discovery,. due nuovi episodi in prima tv free questa sera, dalle 21:10 su, (Canale 38 del Digitale Terrestre, su Sky canale 167, Tivùsat Canale 38). Chloé Saint-Laurent è una singolare psicologa clinica che lavora per la polizia come criminologa. Usa la sua straordinaria competenza e sensibilità per entrare nella mente delle vittime e degli omicidi e risolvere i crimini più devastanti. Gli episodi del 26 aprile su6×09 Le bambole – Chloe e Rocher scoprono il cadavere di una giovane donna gettata nella carrozza di una giostra per bambini. Presto capiscono che la vittima, un’ex tata, ...