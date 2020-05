“Pezzi di plastica nelle bottiglie” | latte ritirato dagli scaffali | lotti interessati

Leggi su howtodofor

(Di domenica 3 maggio 2020) Il Carrefour ha deciso di ritirare dal mercato le bottiglie dida un litro. La nota catena di supermercati ha dovuto prendere questa decisione a seguito di alcune lamentele da parte dei suoi clienti. Sarebbero stati trovati per diverse volte dei pezzi dial loro interno. Le segnalazioni, arrivate sia dall’Italia che dalla Francia, hanno subito fatto scattare l’allarme all’interno della catena di alimentari. Per quanto riguarda coloro che hanno acquistato i cartoni dida Carrefour nel breve periodo, la catena ha consigliato di riportarli subito presso il punto vendita con lo scontrino. In Francia è già stato comunicato che le persone saranno risarcite, mentre in Italia non è stata ancora fatta nessuna comunicazione in merito. (Continua...) Carrefour ha dovuto ...