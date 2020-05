Milano | Monza e Parma | le prime chiusure dei reparti Covid-19

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 3 maggio 2020) Francesca Bernasconi Cala il numero dei pazienti ricoverati. E negli ospedali alcuni-19 hanno chiuso: la gioia dei medici I numeri dei pazienti ricoverati in terapia intensiva diminuiscono, così come quello dei casi positivi al nuovo coronavirus. Da qualche settimana, la situazione negli ospedali è in lento miglioramento. Dal Niguarda di, fino al Policlinico di, sono diverse le strutture che hanno chiuso alcuni-19. Lo scorso 19 aprile, l'ospedale Niguarda diha chiuso una delle cinque terapie intensive, che era stata aperta appositamente per fronteggiare l'ondata di pazienti causati dal nuovo coronavirus. A comunicarlo era stata l'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda che, su Facebook, aveva condiviso un video in cui si vedevano medici e infermieri festeggiare per quella che era stata definita una "prima ...