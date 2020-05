La direttiva del ministero dell’Interno sulla fase 2 dal 4 maggio (non cita il modulo autocertificazione) (Di domenica 3 maggio 2020) La direttiva del ministero dell’Interno sulla fase 2 dal 4 maggio inviata oggi dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni in vigore da domani e fino al 17 maggio spiega la norma sugli spostamenti e i congiunti ieri ulteriormente precisata nelle risposte alle domande frequenti da Palazzo Chigi ma non fa nessun riferimento al modulo di autocertificazione per gli spostamenti. Il testo si limita a segnalare che le circostanze giustificative sugli spostamenti, in caso di controlli, “possono essere forniti nelle forme e con le modalità consentite”. Tra quest’ultime rientra anche il modulo che ha accompagnato gli italiani in queste settimane di lockdown. Per la giustificazione lavorativa può essere esibita “adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini e simili)”. La direttiva del ministero dell’Interno sulla fase 2 dal ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - il dilemma dei “congiunti” e gli amici : la direttiva del Viminale sulla «duratura e significativa comunanza di vita e di affetti»

