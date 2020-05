La demo di Dreams è ora disponibile per tutti sul PlayStation Store

Leggi su eurogamer

(Di domenica 3 maggio 2020) Se siete fra quei giocatori che sono rimasti ammaliati dalle potenzialità di, il popolare e incredibile editor di giochi di Media Molecule, ma non l'hanno ancora acquistato, allora c'è una buona notizia per voi.A partire da oggi, potete scaricare unagratuita didirettamente dale, se l'esperienza vi è piaciuta, potrete far vostro il gioco completo con un bel risparmio, dato che il titolo è attualmente in sconto. Fino al 5 maggio, infatti,è acquistabile a 29,99€, scontato del 25% rispetto al prezzo di listino di 39.99€.Laincluderà i capitoli iniziali della campagna The Art's Dream, l'accesso alle playlist, ai tutorial e agli strumenti, quindi avrete molto con cui lavorare e giocare.Leggi altro...