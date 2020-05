I cinque anziani morti dopo il rifiuto del ricovero negli ospedali (Di domenica 3 maggio 2020) Andrea Zanello sulla Stampa oggi racconta una vicenda correlata all’emergenza Coronavirus: in una casa di riposo in piazza Mazzini a Vercelli il medico aveva disposto il ricovero per cinque anziani. Ma non c’era spazio in rianimazione. E’ stata aperta un’inchiesta: L’intervento è all’interno di una casa di riposo, nel pieno dell’emergenza covid19. cinque ospiti hanno febbre e saturazione bassa. Viene lanciato l’allarme. Al medico del 118 che entra nella struttura ormai basta un’occhiata per riconoscere i sintomi da covid19, nemico che sta mettendo sotto stress le Rianimazioni degli ospedali del Nord Italia. Anche a Vercelli. I 5 ospiti vengono dichiarati in codice rosso, per un ricovero. Ma nessuno di loro va in ospedale: ci sarebbe stato un solo posto libero in Rianimazione al Sant’Andrea, ma la priorità era da ... Leggi su nextquotidiano In cinque paesi europei la metà delle morti per covid-19 è avvenuta nelle residenze per anziani

In cinque paesi europei la metà delle morti per covid-19 è avvenuta nelle residenze per anziani (Di domenica 3 maggio 2020) Andrea Zanello sulla Stampa oggi racconta una vicenda correlata all’emergenza Coronavirus: in una casa di riposo in piazza Mazzini a Vercelli il medico aveva disposto ilper. Ma non c’era spazio in rianimazione. E’ stata aperta un’inchiesta: L’intervento è all’interno di una casa di riposo, nel pieno dell’emergenza covid19.ospiti hanno febbre e saturazione bassa. Viene lanciato l’allarme. Al medico del 118 che entra nella struttura ormai basta un’occhiata per riconoscere i sintomi da covid19, nemico che sta mettendo sotto stress le Rianimazioni deglidel Nord Italia. Anche a Vercelli. I 5 ospiti vengono dichiarati in codice rosso, per un. Ma nessuno di loro va in ospedale: ci sarebbe stato un solo posto libero in Rianimazione al Sant’Andrea, ma la priorità era da ...

dvaldi1 : #Piemonte Cinque #anziani con il #Covid rifiutati dalla Rianimazione per lasciare posto ai giovani: tutti morti i…… - avanti_xxx : RT @wganapini: Cinque anziani con il Covid rifiutati dalla Rianimazione per lasciare posto ai giovani:tutti morti in una settimana https://… - ValerioAvv : RT @PediatriaOggi: Cinque anziani con il #Covid rifiutati dalla Rianimazione per lasciare posto ai giovani: tutti morti in una settimana L’… - pgmalusardi : RT @PediatriaOggi: Cinque anziani con il #Covid rifiutati dalla Rianimazione per lasciare posto ai giovani: tutti morti in una settimana L’… - BCarazzolo : RT @wganapini: Cinque anziani con il Covid rifiutati dalla Rianimazione per lasciare posto ai giovani:tutti morti in una settimana https://… -

Ultime Notizie dalla rete : cinque anziani I cinque anziani morti dopo il rifiuto del ricovero negli ospedali next I cinque anziani morti dopo il rifiuto del ricovero negli ospedali

Andrea Zanello sulla Stampa oggi racconta una vicenda correlata all’emergenza Coronavirus: in una casa di riposo in piazza Mazzini a Vercelli il medico aveva disposto il ricovero per cinque anziani. M ...

Coronavirus, altri 5 anziani morti a Cesena e a Savignano

Altri cinque decessi per il coronavirus in 48 ore hanno fatto salire a quota 68 il numero di vittime registrato nel comprensorio cesenate dall’inizio della pandemia. E si conferma che i pericoli maggi ...

Andrea Zanello sulla Stampa oggi racconta una vicenda correlata all’emergenza Coronavirus: in una casa di riposo in piazza Mazzini a Vercelli il medico aveva disposto il ricovero per cinque anziani. M ...Altri cinque decessi per il coronavirus in 48 ore hanno fatto salire a quota 68 il numero di vittime registrato nel comprensorio cesenate dall’inizio della pandemia. E si conferma che i pericoli maggi ...