Giuseppe Conte: "Fieri del prof positivo al Covid che fa lezione online dall'ospedale" (Di domenica 3 maggio 2020) “Tanti cittadini stanno offrendo prove di grande impegno. Tra questi c’è il prof. Ambrogio Iacono: colpito dal Covid-19, che continua a fare lezione a distanza ai suoi studenti dal letto dell’ospedale. Grazie professore: i suoi studenti saranno Fieri di lei”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, su Twitter.Tanti cittadini stanno offrendo prove di grande impegno. Tra questi c’è il prof. Ambrogio Iacono: colpito dal Covid-19, continua a fare lezione a distanza ai suoi studenti dal letto dell'ospedale. Grazie professore: i suoi studenti saranno Fieri di Lei. pic.twitter.com/OqstP8sESO— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 3, 2020 Leggi su huffingtonpost Giuseppe Conte - belloccio (anche) da giovane. Età - altezza - ex moglie - fidanzata - figlio

"Tanti cittadini stanno offrendo prove di grande impegno. Tra questi c'è il prof. Ambrogio Iacono: colpito dal Covid-19, che continua a fare lezione a distanza ai suoi studenti dal letto dell'ospedale. Grazie professore: i suoi studenti saranno Fieri di lei". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, su Twitter.

