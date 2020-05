Giorgio Tirabassi | chi è la moglie Francesca Antonini? Ecco la loro storia

bianca_cappa : Io vorrei essere la molto molto congiunta di Giorgio Tirabassi. E mi piace dà sempre. - matteo_1993_ : @Maicuntent1986 Tutte le puntate mi fanno pisciare sotto, ma quelle in cui c'è Giorgio Tirabassi un pochino di più. - SMSNEWSOFFICIAL : Nel nuovo appuntamento con “Da Noi… A Ruota Libera”, in onda domenica 3 maggio alle 17.35 su Rai1, Francesca Fialdi… - Giiuls : GIORGIO TIRABASSI ??????#vivielasciavivere - rdufayel : Loro c’avranno pure #SummertimeNetflix ma noi c’avevamo I Liceali con Giorgio Tirabassi e Claudia Pandolfi. -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Tirabassi

LettoQuotidiano

L’attore, diventato celebre per il ruolo dell’ispettore capo Roberto Ardenzi in Distretto di polizia, è sposato dal 2012 con Maria Francesca Antonini. La coppia, in realtà, stava insieme da molto prim ...Domenica 3 maggio proseguono gli appuntamenti con l’intrattenimento della domenica pomeriggio di Rai 1 con Domenica In e Da Noi a Ruota Libera con Mara Venier e Francesca Fialdini che accoglieranno i ...