Donald Trump sa tutto su Kim Jong-un. Perché non lo dice

(Di domenica 3 maggio 2020)sasu Kim-un ma lo dirà a tempo debito. Continua il mistero sulle condizioni di salute del dittatore nordcoreano Kim-un. Dopo la sua misteriosa scomparsa per tre settimane, il dittatore è riapparso nelle ultime ore per inaugurare una fabbrica di fertilizzanti. Alcuni han

welikeduel : I consigli di Donald Trump sul #coronavirus (secondo Fabio Celenza) #propagandalive @CelenzaFabio - rtl1025 : ?? Gli #StatiUniti autorizzano d'urgenza l'uso del #remdesivir, il farmaco antivirale nato per contrastare l'#Ebola,… - Linkiesta : Pensavamo di aver visto ogni sorta di acrobazia populista. Ma la candeggina di Trump, la fantafinanza di Salvini e… - emanuelarizzier : Donald Trump parla del Nuovo Ordine Mondiale (ITA) - EpicWilly09 : RT @gustinicchi: WASHINGTON NEWS PRESS Rothschild: Donald Trump sta minacciando di distruggere il nuovo ordine mondiale I Rothschild han… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump

Il Tempo

Il farmaco Remdesivir per la lotta al coronavirus: gli Usa hanno ne hanno autorizzato d’urgenza l’utilizzo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’attesa decisione della Food and ...Donald Trump sa tutto su Kim Jong-un ma lo dirà a tempo debito. Continua il mistero sulle condizioni di salute del dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Dopo la sua misteriosa scomparsa per tre settimane ...