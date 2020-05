Così la Bce risponde allo shock: taglio tassi Tltro3 e nuova liquidità (Di domenica 3 maggio 2020) Una volta era il “whatever it takes” di Mario Draghi. Oggi, la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, di fronte all’emergenza coronavirus che sta portando al collasso l’economia dell’Eurozona, promette di fare “tutto ciò che sarà necessario” per sostenere i cittadini europei colpiti dalla crisi. I tassi Per ora, la Banca ha deciso di lasciare i tassi d’interesse invariati: il tasso principale resta fermo a zero, quello sui depositi a -0,50% e quello sui prestiti marginali allo 0,25%. Tagliati di 50 punti base, invece, i tassi d’interesse sul Tltro3, le maxi-aste di liquidità, per il periodo compreso tra giugno 2020 e giugno 2021. Cosa sono i ‘Peltro’ Francoforte ha inoltre lanciato sette operazioni di rifinanziamento per l’emergenza pandemica, chiamate ... Leggi su quifinanza Bce - così non ci siamo. Alle classi dirigenti dico : i soldi ci sono - tirateli fuori

La Bce blocca i dividendi delle banche. Così libera 450 miliardi per famiglie e imprese

Super-bazooka e sponda Bce : così la Germania dimentica l’austerità (Di domenica 3 maggio 2020) Una volta era il “whatever it takes” di Mario Draghi. Oggi, la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, di fronte all’emergenza coronavirus che sta portando al collasso l’economia dell’Eurozona, promette di fare “tutto ciò che sarà necessario” per sostenere i cittadini europei colpiti dalla crisi. IPer ora, la Banca ha deciso di lasciare id’interesse invariati: il tasso principale resta fermo a zero, quello sui depositi a -0,50% e quello sui prestiti marginali0,25%. Tagliati di 50 punti base, invece, id’interesse sul, le maxi-aste di liquidità, per il periodo compreso tra giugno 2020 e giugno 2021. Cosa sono i ‘Peltro’ Francoforte ha inoltre lanciato sette operazioni di rifinanziamento per l’emergenza pandemica, chiamate ...

FPennabianca : @UmbertoNew Potremmo rovesciare la situazione Perché non far intervenire la BCE con acquisti di titoli italiani (Ba… - Stefano09062331 : @AlbertoBagnai senatoreBagnai dal 4maggio minibot subito,perché solocon questi si potranno pagare gli stipendi pubb… - Benny_signa : Finirà che noi firmeremo il MES o trappole simili e gli altri “alleati “ europei monetizzeranno il debito con la BC… - ChristianBisti : @Gianni_Pisa Fossi nella BCE, mi rifiuterei di stampare € sapendo che vengono usati per lo stipendio di gente così - Claudio95541310 : @Stefano90299380 @CarloCalenda Probabilmente ora si. Se cambia lo scenario internazionale non è detto. Comunque non… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Bce Tononi: «In BancoBpm tutti impegnati a dare liquidità con urgenza alle 500.000 Pmi clienti» Il Sole 24 ORE