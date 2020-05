Coronavirus, Zaia: “Mascherina obbligatoria per uscire, ma non per bimbi e runner. Ordinanza? Non è in contrapposizione con Roma” (Di domenica 3 maggio 2020) Obbligo di mascherina per uscire e guanti o liquido igienizzante. Lo prevede l’ordinanza della Regione Veneto illustrata dal presidente Luca Zaia per avviare la cosiddetta Fase 2. “L’obbligo non è previsto – ha specificato il governatore – per bambini sotto i 6 anni, disabili, e durante l’attività motoria intensa”. L’utilizzo dei dispositivi, ha ripetuto Zaia durante la conferenza stampa, non serve solo a tutelare “noi stessi, ma soprattutto gli altri”. Il presidente ha poi sottolineato che le misure “non servono per essere coercitivi, ma per tutelare la salute di tutti”. Il presidente del Veneto ha aperto la conferenza stampa sottolineando che l’ordinanza “non è in contrapposizione con Roma” né con il dpcm”. L'articolo Coronavirus, Zaia: “Mascherina ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Zaia - 'obbligo mascherina e guanti' (2)

**Coronavirus : Zaia - 'riflettiamo se era possibile votare a luglio'**

**Coronavirus : Zaia - 'valutare con governo aperture prima di giugno'** (Di domenica 3 maggio 2020) Obbligo di mascherina pere guanti o liquido igienizzante. Lo prevede l’ordinanza della Regione Veneto illustrata dal presidente Lucaper avviare la cosiddetta Fase 2. “L’obbligo non è previsto – ha specificato il governatore – per bambini sotto i 6 anni, disabili, e durante l’attività motoria intensa”. L’utilizzo dei dispositivi, ha ripetutodurante la conferenza stampa, non serve solo a tutelare “noi stessi, ma soprattutto gli altri”. Il presidente ha poi sottolineato che le misure “non servono per essere coercitivi, ma per tutelare la salute di tutti”. Il presidente del Veneto ha aperto la conferenza stampa sottolineando che l’ordinanza “non è in contrapposizione con Roma” né con il dpcm”. L'articolo: “Mascherina ...

LegaSalvini : ZAIA: 'VENETO PUÒ APRIRE TUTTO'. E A SETTEMBRE PIANO DA 30MILA TAMPONI AL GIORNO LE ORDINANZE EMESSE IN VENETO NON… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il governatore della Campania De Luca: 'Mascherina obbligatoria o sanzioni' #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, Zaia: Veneto in teoria già pronto a riaprire tutto - francacec : La confusione è sempre più estesa. Ordinanza di #Zaia di oggi, 3 maggio: l’uso della mascherina sembra un gioco del… - GiorgioAntonel1 : RT @ElioLannutti: Coronavirus, ultime notizie dall’Italia: Viminale, ok allenamenti individuali per squadre. Non si cita autocertificazione… -