Cig, cominciamo bene: mancherebbero 7 mld. Forse è un errore di calcolo dell’Inps o di Gualtieri (Di domenica 3 maggio 2020) Parafrasando il premier, il ‘bazooka’ per esprimere una ‘potenza di fuoco’ c’è, il problema è che mancano i proiettili! A quanto sembrerebbe infatti, nel bel mezzo della video-conferenza che vedeva a confronto i capi delegazione ed il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ‘ragionando’ sugli ammortizzatori sociali, si è clamorosamente scoperto che ‘mancherebbero’ ben 7 mld di euro. La responsabilità dell’errore è dell’Inps o di Gualtieri? Una situazione imbarazzante che sembra riferito ad un macroscopico ‘errore di calcolo’, la cui responsabilità è nell’immediato rimpallo verificatosi fra l’Inps e lo stesso ministro del Lavoro. Intervento dello Stato al 49% per le piccole imprese Intanto, altro che ‘banche amiche’, a quanto ... Leggi su italiasera (Di domenica 3 maggio 2020) Parafrasando il premier, il ‘bazooka’ per esprimere una ‘potenza di fuoco’ c’è, il problema è che mancano i proiettili! A quanto sembrerebbe infatti, nel bel mezzo della video-conferenza che vedeva a confronto i capi delegazione ed il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ‘ragionando’ sugli ammortizzatori sociali, si è clamorosamente scoperto che ‘’ ben 7 mld di euro. La responsabilità dell’è dell’Inps o di Gualtieri? Una situazione imbarazzante che sembra riferito ad un macroscopico ‘di’, la cui responsabilità è nell’immediato rimpallo verificatosi fra l’Inps e lo stesso ministro del Lavoro. Intervento dello Stato al 49% per le piccole imprese Intanto, altro che ‘banche amiche’, a quanto ...

italiaserait : Cig, cominciamo bene: mancherebbero 7 mld. Forse è un errore di calcolo dell’Inps o di Gualtieri… - BettaninManuela : RT @Solocarmen1: #staseraitalia.L’inps non ha pagato in tempo i 600 euro per inettitudine,la CIG nemmeno a parlarne.Tutto questo ha un resp… - CovidThief : RT @Solocarmen1: #staseraitalia.L’inps non ha pagato in tempo i 600 euro per inettitudine,la CIG nemmeno a parlarne.Tutto questo ha un resp… - MASSICIUFOLI : @TV2000it @DeBortoliF Repubblica deve chiudere al più presto oppure cominciamo seriamente ad indagare sulle famigli… - salvoL88 : RT @Solocarmen1: #staseraitalia.L’inps non ha pagato in tempo i 600 euro per inettitudine,la CIG nemmeno a parlarne.Tutto questo ha un resp… -

Ultime Notizie dalla rete : Cig cominciamo Cig, cominciamo bene: mancherebbero 7 mld. Forse è un errore di calcolo dell’Inps o di Gualtieri Italia Sera Coronavirus, Emiliano sulla cassa integrazione: "Sono turbato dalle banche"

"Sono molto turbato dal fatto che, nonostante avessimo fatto un accordo con banche per l'anticipazione della cassa integrazione, le banche si stanno muovendo in maniere non coerente. Questa cosa va re ...

Rigenerare e ricostruire tanto per cominciare

In questa fase due della ripartenza nevrotica e recalcitrante – disseminata di se, ma e forse – la concretezza si fonda (in senso anche letterale) sull’edilizia, le costruzioni e pure sul mercato immo ...

"Sono molto turbato dal fatto che, nonostante avessimo fatto un accordo con banche per l'anticipazione della cassa integrazione, le banche si stanno muovendo in maniere non coerente. Questa cosa va re ...In questa fase due della ripartenza nevrotica e recalcitrante – disseminata di se, ma e forse – la concretezza si fonda (in senso anche letterale) sull’edilizia, le costruzioni e pure sul mercato immo ...