Campania, meno malati ma crescono ricoveri in rianimazione (Di domenica 3 maggio 2020) 3 maggio – La Unità di Crisi della Regione Campania comunica, alle ore 17 del 3 maggio, il numero di 364 morti ossia un aumento di due decessi. Oggi il totale dei guariti ammonta a 1.394 (+22). L’incremento giornaliero di positivi porta il totale a 4.484, con 2.726 attualmente positivi. Di questi ultimi cala ancora da 470 a 455 il totale dei ricoverati con sintomi. Aumenta (+3) invece il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive per un totale di posti-letto occupati di 30 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 86.498, rispetto ad ieri sono 2.906 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 14; Salerno di 0, Avellino di 7, Caserta di 4; Benevento di 1. laDenuncia.it è testata giornalistica che si regge sulle donazioni dei lettori. Assicurerà – sempre – una informazione etica, libera, ... Leggi su ladenuncia Campania - +100 guariti. In 28 giorni 100 ricoverati in meno in rianimazione

UFFICIALE - Bollettino della Campania : +18 i positivi con meno tamponi rispetto a ieri

Campania - dieci ricoverati in meno nelle terapie intensive (Di domenica 3 maggio 2020) 3 maggio – La Unità di Crisi della Regionecomunica, alle ore 17 del 3 maggio, il numero di 364 morti ossia un aumento di due decessi. Oggi il totale dei guariti ammonta a 1.394 (+22). L’incremento giornaliero di positivi porta il totale a 4.484, con 2.726 attualmente positivi. Di questi ultimi cala ancora da 470 a 455 il totale dei ricoverati con sintomi. Aumenta (+3) invece il numero dideiCovid-19 nelle terapie intensive per un totale di posti-letto occupati di 30 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 86.498, rispetto ad ieri sono 2.906 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 14; Salerno di 0, Avellino di 7, Caserta di 4; Benevento di 1. laDenuncia.it è testata giornalistica che si regge sulle donazioni dei lettori. Assicurerà – sempre – una informazione etica, libera, ...

8voBecc : @F56Fiore @BdiBeppe @fattoquotidiano @GiuseppeConteIT A meno che non siano quelle della protezione civile che aveva… - NinoMinieri : @LaVeritaWeb @yy01329 questa e' una vecchia notifica del 21 Marzo 2020 e fui uno dei primi a credere nel Dott.Asdci… - StefVio : @foa_u @tonyo1969 Avendo ptogenitori di etnie da nord a sud Europa e cari italiani posso permettermi di dire che lo… - DogArgu : @VincenzoDeLuca Presidente De Luca quando ci fai riaprire le toelettatura in campania.Molte regioni italiane hanno… - prettywho_ : @denne_red @cocochanel8996 @sbetz10 @azzumel Io da quello che so in Campania almeno fino al 10 si può fare attività… -