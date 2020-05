Uomini e Donne | Gemma Galgani commenta i suoi corteggiatori | “Scappano”

Leggi su lanostratv

(Di sabato 2 maggio 2020): “Prendono e scappano” Non è la personificazione della fortuna,, soprattutto di quella in amore: sono dieci anni che tenta di trovare la sua anima gemella a, ma invano. “Per Algimiro ci sono rimasta male. Mi piaceva, lo sentivo al telefono tutti i giorni. Questi signori prendono e scappano” ha confessatoa TelePiù. Perché questi signori scappano? E’ possibile che Tina Cipollari, con la sua verve indomabile, li intimorisca un po’, anche se per molti telespettatori il difetto più grande della dama torinese è quello di lasciarsi coinvolgere dalle frequentazioni con grande velocità.su Tina Cipollari: “Fa la disturbatrice invece di fare l’opinionista” E’ tornatoe ...