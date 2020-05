Uomini e Donne anticipazioni: dal 4 maggio 2020 torna in studio, molte le novità (Di sabato 2 maggio 2020) Uomini e Donne finalmente riprenderà le normali trasmissioni. Dal 4 maggio 2020 i telespettatori vedranno il reality in studio nella formula classica e con tante novità da scoprire. Il programa di Maria De Flippi abbandonerà così la fase sperimentale digitale, la conduttrice è infatti pronta a riproporre la versione classica del dating show anche se con innovazioni inedite. Uomini e Donne tornerà in studio dal 4 maggio 2020 La parentesi digitale con Gemma Galgani e Giovanna Abate che chattavano da casa con i loro corteggiatori è finita. Maria De Filippi ha annunciato, infatti, che il dating show sta per riprendere la forma classica con i faccia a faccia tra i protagonisti. Solo un paio di settimane è stato il tempo in cui è stata usata la nuova formula del programma della fascia pomeridiana di Maria De Filippi. La ... Leggi su pianetadonne.blog Uomini e Donne Sammy - spunta ammiratrice segreta : addio Giovanna?

