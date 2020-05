Ultime Notizie Roma del 02-05-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 maggio 2020)dailynews radiogiornale nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli da lunedì comincia la cosiddetta fase 2 dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida che ancora più difficile lo ha detto il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri Da domani inizia il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durerà E come finirà non dobbiamo dimenticarci i sacrifici fatti nel primo tempo e dobbiamo capire che saremo ancora più protagonisti del risultato finale la relativa libertà che ognuno di noi sta per guadagnare sottolinea Arcuri deve essere governata dalla tutela della salute di tutti noi e i casi di contagio da coronavirus hanno superato un milione e mezzo in Europa secondo un conteggio della FP nell’avvicinarsi a questa fase 2 se si innestano il caos istituzionale voluto e la frenesia ...