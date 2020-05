Spagna, Pablo Iglesias attacca Vox in Parlamento (Di sabato 2 maggio 2020) Il leader di Podemos, Pablo Iglesias, ha attaccato il partito neofascista in Spagna definendolo “parassita”. E non ha avuto mezzi termini Un attacco frontale tra i più duri che si possano ricordare su piazza. In Spagna non c’è spazio per le mezze misure. Il leader di Podemos, Pablo Iglesias, tramite un suo intervento al Parlamento, ha formulato un discorso davvero impressivo, dove non ha perso occasione per contestare le misure intraprese da Vox, partito di destra. Il segretario generale, per ingaggiare la battaglia con il partito neofascista, ha preso chiaramente spunto dalla storia, rinnegando le origini anti-democratiche degli avversari estremisti. Ha difeso, poi, la partecipazione dei comunisti al Governo, sottolineando la loro importanza nel processo di formazione democratica. “In questo Paese ci sono alcuni consensi trasversali, consensi che ... Leggi su zon Coronavirus - oltre 4.700 vittime nel mondo. In Spagna positiva la ministra Montero - compagna di Pablo Iglesias. Primi morti in Austria e Grecia. Germania - oltre 2mila contagiati (Di sabato 2 maggio 2020) Il leader di Podemos,, hato il partito neofascista indefinendolo “parassita”. E non ha avuto mezzi termini Un attacco frontale tra i più duri che si possano ricordare su piazza. Innon c’è spazio per le mezze misure. Il leader di Podemos,, tramite un suo intervento al, ha formulato un discorso davvero impressivo, dove non ha perso occasione per contestare le misure intraprese da Vox, partito di destra. Il segretario generale, per ingaggiare la battaglia con il partito neofascista, ha preso chiaramente spunto dalla storia, rinnegando le origini anti-democratiche degli avversari estremisti. Ha difeso, poi, la partecipazione dei comunisti al Governo, sottolineando la loro importanza nel processo di formazione democratica. “In questo Paese ci sono alcuni consensi trasversali, consensi che ...

