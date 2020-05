Ponticelli | GdF sequestra oltre 24mila mascherine non a norma

Leggi su 2anews

(Di sabato 2 maggio 2020) Cronaca di Napoli: la Finanza hato nel quartierenon ae 5000 confezioni di farmaci spacciati per prodotti anti Covid 19. Denunciato un responsabile. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hato nel quartiere24.000sulle quali era impresso il falso marchio “CE” e 5.000 confezioni di farmaci provenienti dalla Cina, “spacciati” come anti-coronavirus e privi di qualsiasi autorizzazione al commercio. L’operazione dei Baschi Verdi ha preso le mosse da un controllo su strada ed è proseguita con una perquisizione presso l’abitazione di un 39enne di origine cinese; infatti, i Baschi Verdi si erano insospettiti per le dichiarazioni contraddittorie rese dal soggetto nel corso di uno dei controlli sugli spostamenti. I presidi medici sono statiti ...