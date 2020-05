Milano | uomo aggredito e ferito con coltello da cucina | è grave

(Di sabato 2 maggio 2020), 2 mag. (Adnkronos) - Undi 52 anni, R. M. le iniziali, &e; statocon undaal torace in via Paulucci di Calbioli Fulceri a, poco dopo le 14. Lo rende noto l'Are, l'azienda regionale emergenza urgenza. La vittima, che ha riportato "una ferita profonda circa 2 centimetri", &e; stata trasportata in gravi condizioni - codice rosso - all'ospedale Niguarda. Sulla dinamica dell'aggressione indagano i carabinieri.

Domenica 3 maggio alle 21, in diretta streaming sul canale YouTube Teatro Totale, torna in scena "Jack, pazzia e amore – I conflitti di un serial killer", titolo che ha visto la sua prima rappresentaz ...