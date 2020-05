Kim Jong-un è vivo: il dittatore riappare in pubblico dopo 20 giorni (Di sabato 2 maggio 2020) Il dittatore Kim Jong-Un è vivo. Il leader nordcoreano riappare in pubblico dopo 20 giorni, come riporta il media del paese KCNA. Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un è vivo. dopo tre settimane lontano dalle telecamere, il leader del paese più controverso al mondo è tornato a farsi vedere in pubblico rilanciando al mittente tutte le … L'articolo Kim Jong-un è vivo: il dittatore riappare in pubblico dopo 20 giorni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Nord Corea - Kim Jong-un non è morto : il dittatore ricompare in pubblico dopo 3 settimane

