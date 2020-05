Il plumcake al cocco senza forno | pronto in soli 10 minuti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 2 maggio 2020) Ilal, il dolce giusto per la quarantena! Anche se ci hanno detto che fra qualche giorno potremo tornare a uscire per una passeggiatataria o per andare a trovare i “congiunti” (tra parentesi: una scelta lessicale che ricorda, alla lontana, un’altra scelta linguistica ambigua fatta in tempi se possibile ancora peggiori di questi, i 55 giorni della prigionia di Aldo Moro: quando le Brigate Rosse nel loro ultimo comunicato scrissero “stiamo eseguendo la condanna”…), la quarantena è ben lungi dall’essere terminata. Si pone dunque ilto problema di questi tempi stranissimi che stiamo vivendo praticamente su tutto il globo terracqueo: come distrarsi dagli “arresti domiciliari” e passare qualche ora facendo qualcosa di divertente, se possibile. E che c’è di meglio, in questo senso, ...