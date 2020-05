Glicine | benefici e proprietà | davvero ottima per combattere lo stress

Leggi su chenews

(Di sabato 2 maggio 2020) Ilè una pianta dall’ottimo profumo ma anche dalle tantissime proprietà per il nostro benessere: ecco come combatte lo, Fonte foto: PixabayTante sono le piante che possiamo mettere nel nostro giardino oppure sul nostro balcone e tra queste vi è anche il. Questa pianta a fiori èmolto bella eprofumata ma ha anche tantissime proprietà per il nostro benessere fisico e inoltre allontana lo. Secondo alcune fonti, questa pianta arriva da molto lontano addirittura pare fu Marco Polo a portarla in Europa dall’Oriente. Questa piante è solitamente molto grande e i suoi fiori sonobellissimi e molto profumati,ottimi da tenere in giardino. Spesso questa piante viene utilizzata per addobbare i diversi giardini creando un bellissimo effetto ottico, per questo ...