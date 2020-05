Gli amici non rientrano tra gli "affetti stabili" che giustificano gli spostamenti (Di sabato 2 maggio 2020) Gli amici non rientrano tra gli “stabili legami affettivi” che giustificano gli spostamenti dal 4 maggio. Lo precisano fonti di governo, interpellate dopo l’uscita delle Faq interpretative del dpcm sulla fase 2. Nel testo si precisano i vincoli di parentela ma resta un margine di interpretazione per quanto riguarda gli “stabili legami affettivi”: non si possono ritenere inclusi, spiegano fonti governative interpellate al riguardo, gli amici. Leggi su huffingtonpost Coronavirus - tra smart-working e riunioni con gli amici la videochiamata diventa quotidiana : i 15 errori “tipo” (tutti da ridere) secondo i The Jackal

Fase 2 | Anche gli amici si potranno incontrare : sono “affetti stabili”

Cyril Descours - ex compagno Alessandra Martines/ "Amici per amore di nostro figlio" (Di sabato 2 maggio 2020) Glinontra gli “legamivi” cheglidal 4 maggio. Lo precisano fonti di governo, interpellate dopo l’uscita delle Faq interpretative del dpcm sulla fase 2. Nel testo si precisano i vincoli di parentela ma resta un margine di interpretazione per quanto riguarda gli “legamivi”: non si possono ritenere inclusi, spiegano fonti governative interpellate al riguardo, gli

TizianoFerro : «Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere». Qui da Los Angeles Lady Gaga ci manda un messaggio d'… - matteosalvinimi : Gli Italiani ormai hanno capito che occorrono distanze, buonsenso e attenzione, non c’è bisogno di costringerli ad… - Antonio_Tajani : Il governo di sinistra vuole infilare le mani nell’industria con prestiti che nascondono una vera statalizzazione… - jmmaaarr : comunque davvero credono che gli amici non si rivedranno? ??????????urlo - ildelfinogiulio : RT @CharlyMatt: Palazzo Chigi chiarisce che gli amici non sono considerate persone legate da solido legame affettivo. Quindi, per esempio,… -