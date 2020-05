Elon Musk ha fatto perdere il 10 per cento alle azioni di Tesla con un tweet

disinformatico : Elon Musk sta per stabilire il nuovo record per il tweet più costoso della storia :-) - venti4ore : Elon Musk azioni Tesla sono troppo care”, titolo crolla Borsa - mbaluda : RT @disinformatico: Elon Musk sta per stabilire il nuovo record per il tweet più costoso della storia :-) - TommyBrain : Scenari:TESLA: L’ACCOUNT DI ELON MUSK E’ STATO HACKERATO? HA DETTO CHE LE AZIONI SONO SOPRAVVALUTATE..… - IacobellisT : Scenari:TESLA: L’ACCOUNT DI ELON MUSK E’ STATO HACKERATO? HA DETTO CHE LE AZIONI SONO SOPRAVVALUTATE..… -

Elon Musk Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Elon Musk