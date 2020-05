Coronavirus | i commercianti toscani in trincea | «Il 4 maggio rialzeremo le saracinesche»

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di sabato 2 maggio 2020) FIRENZE. Negozi, bar e ristoranti in Toscana riapriranno simbolicamente i battenti lunedì 4dalle 10.30 alle 13, senza far entrare i clienti: è la forma di protesta scelta da Confcommercio Toscana contro il calendario delle aperture fissato dal Governo. Gli esercenti posteranno social la foto del proprio negozio aperto utilizzando l'hashtag #riapriamoilcommercio. In alcuni punti strategici delle città saranno inoltre allestite tavole imbandite dove personaggi di spicco della categoria saranno a disposizione, nel rispetto delle regole di sicurezza in vigore, per spiegare le ragioni della mobilitazione. A Pisa così, tavole imbandite sotto la Torre. «Chiediamo che sia anticipata al 4, anzichè al 18, la ripartenza dei negozi al dettaglio», afferma Franco Marinoni, il direttore regionale dell'associazione ultimamente molto ...