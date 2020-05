Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico (Di sabato 2 maggio 2020) Kim Jong-Un è riapparso in pubblico dopo 3 settimane per l’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti. L’agenzia di stampa diffonde 21 foto Dopo due settimane dove si sono susseguite notizie molto contrastanti tra loro, ci ha pensato il diretto interessato a risolvere l’enigma. Kim Jong-un è infatti riapparso in pubblico dopo 3 settimane di assenza. Tre settimane che hanno messo il supremo comandante NordCoreano al centro della stampa internazionale per via delle notizie sulla sua salute. L’intelligence di Taiwan si era limitata a sostenere che il leader NordCoreano fosse malato senza aggiungere altri particolari. Sia la Corea del Sud che gli Stati Uniti invece avevano ipotizzato che Kim potesse essersi messo in quarantena per evitare il contagio da Coronavirus. Mentre altre testate battevano la notizia di una sua presunta morte. Tutto ... Leggi su zon Corea del Nord - Kim Jong-un appare in pubblico dopo un’assenza di tre settimane

Corea del Nord - Kim Jong-un “riappare” dopo 20 giorni

Kim Jong-un non è morto. Il leader della Corea del Nord è tornato in pubblico : le foto (Di sabato 2 maggio 2020) Kim-Un è riapparso indopo 3 settimane per l’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti. L’agenzia di stampa diffonde 21 foto Dopo due settimane dove si sono susseguite notizie molto contrastanti tra loro, ci ha pensato il diretto interessato a risolvere l’enigma. Kim-un è infatti riapparso indopo 3 settimane di assenza. Tre settimane che hanno messo il supremo comandanteno al centro della stampa internazionale per via delle notizie sulla sua salute. L’intelligence di Taiwan si era limitata a sostenere che il leaderno fosse malato senza aggiungere altri particolari. Sia ladel Sud che gli Stati Uniti invece avevano ipotizzato che Kim potesse essersi messo in quarantena per evitare il contagio da Coronavirus. Mentre altre testate battevano la notizia di una sua presunta morte. Tutto ...

riotta : Ma editorialisti che ogni giorno firmano articoli sul governo in prima pagina possono poi aderire a un manifesto pr… - MediasetTgcom24 : Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane #CoreadelNord - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane all'inaugurazione di una fabbrica di fert… - redbus2012 : RT @italia_nel_caos: #KimJungUn taglia il nastro ed inaugura una fabbrica di fertilizzanti in Corea del Nord tra la folla che lo applaude!… - ioosonogiorgia : RT @flpsq: Kim non muore si rivede -