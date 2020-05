Bonus Piemonte, cos’è e a chi spetta l’aiuto voluto da Cirio (Di sabato 2 maggio 2020) Un contributo a fondo perduto di oltre 88 milioni di euro alle categorie commerciali e artigianali più penalizzate dal lockdown: sarà questo uno dei pilastri del decreto legge che la regione Piemonte approverà lunedì prossimo. Bonus Piemonte: importi e beneficiari Secondo la sintesi pubblicata sul sito della Regione, le risorse del “Bonus Piemonte” saranno così distribuite: 2500 euro andranno a bar, gelaterie, pasticcerie, catering per eventi, ristoranti, agriturismi, sale da ballo e discoteche, saloni di barbiere e parrucchiere; 2000 euro saranno destinati alla ristorazione da asporto e ai centri benessere 1300 euro andranno alla ristorazione non in sede fissa (gelaterie, pasticcerie, take-away); 1000 euro saranno stanziati per i taxi e i servizi di noleggio con conducente. La Regione, si legge inoltre, “abbatterà gli oneri ... Leggi su quifinanza Il governatore Cirio lancia il ‘Bonus Piemonte’ - ecco cos’è

