Valeria Bigella Instagram | seni a goccia nel costume a triangolo | «‘O capetiello»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 1 maggio 2020) Quattro scatti in uno, quattro immagini da ‘quarantena’ chetrasforma suin un quadretto delizioso per i followers. Non ha bisogno di spiagge paradisiache per sfoggiare un bel decolleté ine anzi fa del bikini la sua tenuta preferita in casa. E non è solo lei – com’è immaginabile – a prediligerla, anche se qualcuno avrebbe perfino osato un po’ di più. “Il mio look preferito in quarantena! – scrive la– Tuta e… e il vostro quale è?”., tuta eabbinamento vincente: occhi sul decolleté “Il mio è in reggiseno e mutande”, pronta la replica di un utente che avrebbe desiderato vedere laanche più scoperta. Seduta sul pavimento di casa,ammicca alla camera: ...