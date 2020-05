Tennis, Matteo Berrettini in campo in Florida dall’8 al 10 maggio (Di venerdì 1 maggio 2020) Un azzurro del Tennis torna in campo, a pochi giorni dalle esibizioni a cui ha preso parte Paolo Lorenzi: Matteo Berrettini sarà infatti protagonista la prossima settimana, dall’8 al 10 maggio, delle UTR Pro Match Series di West Palm Beach, in Florida. Lo scrive Live Tennis. Al momento è confermata la presenza, oltre che dell’azzurro, di tre statunitensi, ovvero Reilly Opelka,Tommy Paul e Tennys Sandgren: si giocherà a porte chiuse e senza raccattapalle. Il torneo femminile invece si svolgerà dal 22 al 24 maggio sugli stessi campi e vi prenderanno parte l’australiana Ajla Tomljanovic e le statunitensi Danielle Collins, Amanda Anisimova ed Alison Riske. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro ... Leggi su oasport Tennis - Matteo Berrettini : “In Florida riesco ad allenarmi - ma la voglia di giocare è immensa. Il ritorno in campo sarà complicato”

Coronavirus tennis/ Matteo Berrettini : "Ho paura che la stagione sarà cancellata"

Tennis - lo stop per il Covid-19 aiuta Fabio Fognini e Matteo Berrettini a recuperare dai rispettivi infortuni (Di venerdì 1 maggio 2020) Un azzurro deltorna in, a pochi giorni dalle esibizioni a cui ha preso parte Paolo Lorenzi:sarà infatti protagonista la prossima settimana, dall’8 al 10, delle UTR Pro Match Series di West Palm Beach, in. Lo scrive Live. Al momento è confermata la presenza, oltre che dell’azzurro, di tre statunitensi, ovvero Reilly Opelka,Tommy Paul e Tennys Sandgren: si giocherà a porte chiuse e senza raccattapalle. Il torneo femminile invece si svolgerà dal 22 al 24sugli stessi campi e vi prenderanno parte l’australiana Ajla Tomljanovic e le statunitensi Danielle Collins, Amanda Anisimova ed Alison Riske. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro ...

Tennis_Ita : Matteo Berrettini parteciperà ad un'esibizione in Florida - Matteo__Pozzi96 : Quel che rende speciale qualcosa non è quel che si vince, ma quel che senti di poter perdere. Open, La mia storia… - MercRF : RT @federtennis: ????? Ajla non riesce a tenere il passo del nostro Matteo????? #stayFIT #tennis (via Instagram #Berrettini) - federtennis : ????? Ajla non riesce a tenere il passo del nostro Matteo????? #stayFIT #tennis (via Instagram #Berrettini) - JessikAriatna : RT @dudesoncam: Matteo Berrettini - Italian tennis player #JuevesDeDeportistasOFamosos #tennis -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Matteo Matteo Berrettini giocherà un torneo di esibizione in Florida dall’8 al 10 maggio Ubi Tennis Matteo Berrettini giocherà un torneo di esibizione in Florida dall’8 al 10 maggio

Ripartire a piccoli passi. È così che ogni nazione sta provando a sollevare la testa dopo due lunghi mesi di pandemia da Covid-19. E anche il tennis, sebbene la riapertura dei Tour ATP e WTA sia ben l ...

La Sicilia ‘scavalca’ il governo: circoli tennis aperti già dal 4 maggio

Non per tutte le regioni italiani la data di riapertura dei circoli tennis, identificata dal ministro Vincenzo Spadafora nel 18 maggio (ma servirà il consenso del comitato scientifico), potrebbe esser ...

Ripartire a piccoli passi. È così che ogni nazione sta provando a sollevare la testa dopo due lunghi mesi di pandemia da Covid-19. E anche il tennis, sebbene la riapertura dei Tour ATP e WTA sia ben l ...Non per tutte le regioni italiani la data di riapertura dei circoli tennis, identificata dal ministro Vincenzo Spadafora nel 18 maggio (ma servirà il consenso del comitato scientifico), potrebbe esser ...