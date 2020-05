Tavecchio | “Bisogna dire che il campionato o si ferma o parte | inutile stare a

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 maggio 2020) L’ex presidente della FIGC Carloè intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Bianconera per parlare della situazione della ripresa del calcio “In questo momento bisogna chiarire la questione dei campionati. La UEFA ha chiesto di terminarli, avete visto cosa hanno fatto Francia e Olanda, la Germania vuole riprendere. In Italia come al solito non si capisce, si vogliono riprendere gli allenamenti ma non c’è certezza sul. Sicuramente la situazione è grave. Bisognache ilo sia cincischiare” Gravina? “Deve difendere assolutamente la regolarità del, le strutture legate soprattutto a scenari che se non venissero portati a termine complicherebbero la situazione drammatica della Nazione e del calcio. Ci saranno problemi grossissimi per la Serie C ...