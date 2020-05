Rissa sul dossier anti-aperture "Errori? Non sanno fare i conti" (Di venerdì 1 maggio 2020) Redazione La Fondazione Kessler attacca: le divisioni si imparano in quinta elementare, livello umiliante. L'Iss difende lo studio «Ci accusano di aver fatto male i conti. Non è così: i nostri conti sono esatti. Noi facciamo scienza. Ho imparato a fare le divisioni in 5 elementare non posso tornare indietro: scendere a certi livelli è umiliante». È davvero seccato Stefano Merler che con la Fondazione Kessler offre i suoi modelli matematici sull'andamento dell'epidemia all'Istituto Superiore di Sanità. Modelli che però hanno suscitato critiche e perplessità. Sono stati sottoposti ad «autopsia» da parte di centri studi indipendenti che avrebbero individuato grossolani Errori di calcolo nelle stime. Ma anche chi non mette in dubbio l'esattezza dei calcoli si chiede quale sia l'utilità di fare ... Leggi su ilgiornale "Finta puritana - stupida!". Gemma contro Tina - al Trono over la rissa sfugge di mano : finisce a lacrime - urla e insulti

Clarissa Marchese in confidenza : com’è tornata in forma dopo il parto e la scelta sul secondo figlio

Grande Fratello Vip 2020 - rissa sfiorata tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta con insulti e offese (Di venerdì 1 maggio 2020) Redazione La Fondazione Kessler attacca: le divisioni si imparano in quinta elementare, livello umiliante. L'Iss difende lo studio «Ci accusano di aver fatto male i. Non è così: i nostrisono esatti. Noi facciamo scienza. Ho imparato ale divisioni in 5 elementare non posso tornare indietro: scendere a certi livelli è umiliante». È davvero seccato Stefano Merler che con la Fondazione Kessler offre i suoi modelli matematici sull'andamento dell'epidemia all'Istituto Superiore di Sanità. Modelli che però hanno suscitato critiche e perplessità. Sono stati sottoposti ad «autopsia» da parte di centri studi indipendenti che avrebbero individuato grossolanidi calcolo nelle stime. Ma anche chi non mette in dubbio l'esattezza dei calcoli si chiede quale sia l'utilità di...

d9vid9 : @IdQuod @micheleboldrin @MoriMrc @navida79 @ivan_zatarra @MatthewAndrew93 è una rissa verbale perchè diventa un bot… - fsaraceno : @YanezPeter @micheleboldrin @CarloAmenta1 @Twitter Per quello chiedo se vuole la rissa o no. Sul MES ho degli argom… - MariellaRomano : #torredelgreco Rissa social sul degrado del cimitero. Ma le foto smentiscono chi attacca il sindaco… - sabrina84880573 : RT @GiorgiaMeloni: Facciamo un po' di chiarezza sul Mes. Conte cerca la rissa con l'opposizione per nascondere l'incapacità del governo a d… - fabry69 : @VivInterNews Ho ricevuto parecchie risposte chiaramente al limite, se avessi risposto sarebbe scoppiata la solita… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa sul Rissa sul dossier anti-aperture "Errori? Non sanno fare i conti" ilGiornale.it Albenga, rissa in viale Pontelungo: il video finisce sui social, indagano i carabinieri

Albenga. Una violenta lite in strada che sfocia in rissa. E’ successo ieri pomeriggio in viale Pontelungo ad Albenga, dove un gruppo di stranieri, per cause ancora da accertare, è venuto alle mani. Tr ...

Rissa alla Camera? Intervengono assistenti/ Video, Fico: “Rivedremo le immagini”

L’intervento del deputato M5s Davide Crippa è stato interrotto nuovamente a causa della reprimenda nei confronti del deputato Guido De Martini della Lega. «Collega De Martini con la mascherina, per fa ...

Albenga. Una violenta lite in strada che sfocia in rissa. E’ successo ieri pomeriggio in viale Pontelungo ad Albenga, dove un gruppo di stranieri, per cause ancora da accertare, è venuto alle mani. Tr ...L’intervento del deputato M5s Davide Crippa è stato interrotto nuovamente a causa della reprimenda nei confronti del deputato Guido De Martini della Lega. «Collega De Martini con la mascherina, per fa ...