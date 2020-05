“Nonnetta no…” | Emanuela Folliero | la madre si infuria con Barbara D’Urso | imbarazzo a

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 1 maggio 2020) Gli ospiti di Pomeriggio Cinque del 30 aprile Dopo la prima parte dedicata esclusivamente all’emergenza sanitaria per il Covid-19, nelle seconda parte di Pomeriggio Cinque la padrona di casaD’Urso ha parlato di gossip. Tra i vari ospiti in collegamento Skype dalla loro abitazione, oltre a Marco Predolin e la moglie e Guendalina Tavassi e la sua famiglia, anche. Quest’ultima tutto il il pubblico la ricorda come l’annunciatrice di Rete 4. La donna era in compagnia dell’anzianache ha 92 anni e il figlio adolescente Andrea. Ma durante la chiacchierata tra loro e Carmelita è accaduto qualcosa di inaspettato. Lady Cologno è stata rimproverata in diretta.a Pomeriggio Cinque Durante il collegamento con Pomeriggio Cinque,ha dato modo al pubblico da casa di essere una tuttofare. ...