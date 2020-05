MotoGp, Ezpeleta: «Mondiale al via a luglio con 10-12 gare» (Di venerdì 1 maggio 2020) Non ci sono ancora notizie certe sulla data di partenza di questa stagione del MotoMondiale, ma l’intento della Dorna è quello di fare il possibile per preservare questa annata riuscendo a organizzare almeno un numero di gare minimo per poterla rendere valida. L’impresa non è certamente semplice visto che solo pochi giorni fa è stata … L'articolo MotoGp, Ezpeleta: «Mondiale al via a luglio con 10-12 gare» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza MotoGP - Carmelo Ezpeleta : “Cercheremo di cominciare il Mondiale a fine luglio”

Coronavirus Motogp/ Ezpeleta : "Ripartire in agosto a Brno". 3 scenari per il 2020

MotoGp - Ezpeleta : «Ipotesi via a Brno ad agosto» (Di venerdì 1 maggio 2020) Non ci sono ancora notizie certe sulla data di partenza di questa stagione del Moto, ma l’intento della Dorna è quello di fare il possibile per preservare questa annata riuscendo a organizzare almeno un numero diminimo per poterla rendere valida. L’impresa non è certamente semplice visto che solo pochi giorni fa è stata … L'articolo: «al via acon 10-12» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

SkySportMotoGP : #MotoGP, Ezpeleta: 'Mondiale tra fine luglio e novembre con almeno 10-12 gare' #SkyMotori - sportli26181512 : #AltriSport #Notizie MotoGp, Ezpeleta: «Mondiale al via a luglio con 10-12 gare»: Non ci sono ancora notizie certe… - flamminiog : RT @SkySportMotoGP: #MotoGP, Ezpeleta: 'Mondiale tra fine luglio e novembre con almeno 10-12 gare' #SkyMotori - sportli26181512 : MotoGP, Ezpeleta: 'Mondiale tra fine luglio e novembre con almeno 10-12 gare': Il CEO di Dorna al sito ufficiale de… - IlBlogdiAndy : #MotoGp #Ezpeleta capo #Dorma Mondiale tra fine luglio e novembre con almeno 10-12 gare per la #Motogp non si e'… -