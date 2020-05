Jogging vietato in Campania: De Luca proibisce di andare a correre anche dal 4 maggio. La nuova ordinanza regionale (Di venerdì 1 maggio 2020) Da lunedì 4 maggio si potrà tornare a correre e a fare Jogging? La risposta è affermativa in quasi tutta Italia ma in Campania non si potrà fare! Il Governatore Vincenzo De Luca ha infatti deciso di applicare un regolamento più stringente rispetto a quello previsto dal DPCM siglato da Giuseppe Conte il quale prevede la possibilità di tornare a praticare attività motoria e sportiva all’aria aperta. L’ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020 vieta infatti la possibilità di fare Jogging e andare a correre mentre è consentito passeggiare: “Le attività di corsa, footing, Jogging non sono permesse in quanto incompatibili con l’uso della mascherina perché pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva ... Leggi su oasport Fase 2 - Ordinanza De Luca : “Vietato fare jogging! Solo passeggiate”

Barzellette in Campania : lo “sceriffo” De Luca ci ripensa - vietato fare jogging

De Luca chiarisce : «In Campania - jogging vietato : si può solo passeggiare» (Di venerdì 1 maggio 2020) Da lunedì 4si potrà tornare ae a fare? La risposta è affermativa in quasi tutta Italia ma innon si potrà fare! Il Governatore Vincenzo Deha infatti deciso di applicare un regolamento più stringente rispetto a quello previsto dal DPCM siglato da Giuseppe Conte il quale prevede la possibilità di tornare a praticare attività motoria e sportiva all’aria aperta. L’ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020 vieta infatti la possibilità di farementre è consentito passeggiare: “Le attività di corsa, footing,non sono permesse in quanto incompatibili con l’uso della mascherina perché pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva ...

repubblica : De Luca: 'In Campania il jogging è vietato' - IlBlogdiAndy : #Fase2 #Campania #Jogging vietato anche dal 4 maggio decisione del Presidente #DeLuca - OA_Sport : Jogging vietato in Campania: De Luca proibisce di andare a correre anche dal 4 maggio. La nuova ordinanza regionale - infoitinterno : COVID-19: È CONSENTITO PASSEGGIARE, VIETATO FARE JOGGING - Primo Piano - Amarino257 : RT @danielegabrieli: Chi ritiene sensate le motivazioni in base alle quali #DeLuca ha vietato il #jogging in #Campania non osi fare le pulc… -