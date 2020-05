Il primo maggio nasce la piattaforma comune “diritti per i rider”

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 maggio 2020) Illa“diritti per i rider” Il giorno in cui si celebra la giornata internazionale dei lavoratori, illa“Diritti per i rider”, lanciata da diverse città d’Italia, da Milano e Bologna passando per Roma, Firenze, Napoli e Palermo. Tutti i riders si coalizzano per dare vita all’unione delle esperienze sindacali attive su tutti i territori del paese come “Rider x i diritti”. Nell’appello, si legge: “In questo momento di grande sacrificio globale per molte categorie di lavoratori e non, a causa dell’emergenza sanitaria, noi fattorini del delivery siamo tra i più colpiti nel mondo del lavoro. Siamo tra i pochi rimasti in strada, pagati a cottimo, ricattati dai sistemi di punteggio delle app e arruolati con contratti di collaborazione ...