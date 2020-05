Firenze. Rinviate in autunno Cantine in piazza e Svuota la cantina (Di venerdì 1 maggio 2020) I Cinque Quartieri di Firenze comunicano che le manifestazioni “Cantine in piazza”, “Svuota la cantina” o similari previste per il mese di maggio sono rimandate all’edizione autunnale. Tale decisione è legata all’emergenza covid-19. Questi mercatini sono caratterizzati da una concentrazione e da un afflusso di persone importante. Pertanto una drastica riduzione del pubblico e dei banchini, sicuramente necessaria per il distanziamento qualora fosse possibile realizzarlo con le prossime prescrizioni normative, provocherebbe la perdita del senso e dell’efficacia delle manifestazioni. I quartieri auspicano di poter svolgerle al meglio tra i mesi di settembre e ottobre. I Quartieri che avevano già concluso il bando per i cittadini espositori (Quartiere 4 e Quartiere 5) utilizzeranno le stesse domande per formare la graduatoria ... Leggi su laprimapagina Firenze. Rinviate in autunno Cantine in piazza e Svuota la cantina

