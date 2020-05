(Di venerdì 1 maggio 2020) Da lunedì 4 maggio, con l’entrata in vigore della2, sarà possibile usufruire delper attività sportiva ed attività motoria, ma con il divieto di assembramenti. Si fanno quindiipotesimodalità per applicare nel concreto le nuove direttive. Registrarsi sullaper capire quanta gente si ha intorno e … L'articolo2, nelciclabili? proviene da Il Notiziario.

AngeloTofalo : Il #PrimoMaggio assume oggi un significato ancora più forte perché siamo nel vivo della delicata fase di ripresa de… - Corriere : Ecco i cerchi rossi che segneranno le distanze nel metrò a Milano - MatteoRichetti : Non riesco proprio a fare ironia. Adesso la fase 2 la devono aprire le forze di maggioranza. Non si può avere un Pa… - semprinif : RT @marcobardazzi: L’umore, gli stati d’animo, le emozioni degli italiani raccontati sui social durante la Fase 1. Abbiamo provato a esplo… - ilNotiziarioInd : Fase 2, nel Parco delle Groane mappa degli spostamenti, turni e sensi unici sulle ciclabili? -… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase nel

Corriere della Sera

Da lunedì 4 maggio, con l’entrata in vigore della Fase 2, sarà possibile usufruire del Parco delle Groane per attività sportiva ed attività motoria, ma con il divieto di assembramenti. Si fanno quindi ...Certo, per adesso non possiamo ancora permetterci “il lusso” di staccare completamente le mani dal volante, ma quel momento sembra avvicinarsi sempre più velocemente. I progressi che si sono registrat ...